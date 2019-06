Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190603-1: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Autofahrerin - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine 60-jährige Autofahrerin kollidierte mit zwei rechtsseitig abgestellten Autos. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Eine 60-jährige Frau fuhr am Sonntag (02. Juni) um 16:25 Uhr auf der Alten Bonnstraße in Richtung Bornheim. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie in Höhe der Hausnummer 50 nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei dort abgestellten Fahrzeugen, die erheblich beschädigt wurden. Die Unfallfahrerin kam schwerverletzt in ein Krankenhaus. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Um die beschädigten Fahrzeuge kümmerten sich die jeweiligen Fahrzeugnutzer. Das Verkehrskommissariat in Hürth hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (bm)

