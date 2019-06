Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190601-3: (Leere) Bauchtasche geraubt - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei Jugendliche liefen mit ihrer Beute davon. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 15-Jähriger befand sich am Donnerstag (30. Mai) um 13:50 Uhr in der Brieystraße, als ihn zwei Jugendliche zur Herausgabe von "Gras" und Bargeld aufforderten. Als er das verneinte, riss im einer von beiden die Bauchtasche vom Körper und schlug ihm ins Gesicht. Die Täter liefen in Richtung Bergheimer Straße davon - mit einer leeren Bauchtasche. Lediglich einige Ausweise befanden sich darin.

Beide Täter waren 15 bis 16 Jahre alt und etwa 175 Zentimeter groß. Einer hatte dunkle Haare und trug eine weiße Sweatshirtjacke sowie eine weiße Bauchtasche. Der andere trug ein blaues Oberteil.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 in Bergheim unter Telefon 02233 52-0. (bm)

