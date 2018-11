POL-EL: Lorup - Kinder in Autos unzureichend gesichert

Lorup (ots) - Am Dienstag hat die Polizei Sögel am katholischen Kindergarten in Lorup Verkehrskontrollen durchgeführt. Der Fokus lag dabei vor allem im Bereich des verkehrssicheren Transports der Kinder. Die Beamtinnen und Beamten mussten in diesem Zusammenhang mehrere Bußgeldverfahren einleiten. Einige Eltern transportierten ihren Nachwuchs komplett ungesichert. In einem Falle kommt auf die Eltern neben dem Verstoß gegen die Sicherungspflicht ein Verfahren wegen nicht gezahlter Kraftfahrzeugsteuern zu. Die Polizei Sögel wird die Überwachung der Schul- und Kindergartenwege weiter intensivieren.

