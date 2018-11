POL-EL: Geeste - Container mit Aluminiumresten gestohlen

Geeste (ots) - Im Laufe des vergangenen Wochenendes begaben sich bislang unbekannte Täter auf ein umzäuntes Firmengelände in der Ölwerkstraße. Die Täter stahlen einen leeren Container sowie einen Anhänger mit aufgeladenem Container samt den darin befindlichen Aluminiumresten. Der genaue Tathergang ist derzeit unklar. Es ist zu vermuten, dass die Täter eigens mit einer mitgebrachten Sattelzugmaschine beide Container vom Tatort abtransportierten. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)94909 in Verbindung zu setzen.

