POL-EL: Bad Bentheim - Brand an Lkw

Bad Bentheim (ots) - Am Dienstagmittag ist es an der Bahnhofstraße zu einem kleineren Brand an einem Lkw gekommen. Kunststoffteile im Bereich des Auspuffs haben aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei war schnell vor Ort und konnte die Flammen noch vor Eintreffen der Feuerwehr löschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt.

