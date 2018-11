POL-EL: Haren - Mitsubishi beschädigt

Haren (ots) - Am vergangenen Freitag kam es zwischen 09:00-09:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Wesuweer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein dort abgestellter Mitsubishi wurde am hinteren rechten Radkasten beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend. Der Schaden beläuft sich auf ca. 250 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer (05932)72100 zu melden.

