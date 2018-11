POL-EL: Dörpen - Zeugen einer Auseinandersetzung gesucht

Dörpen (ots) - Am Montag kam es gegen 19:00 Uhr auf der Mühlenstraße in Höhe "Hoher Esch" zu einer Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten Mann und dem 24-jährigen Opfer. Die junge Frau konnte unverletzt in Richtung Wittefehnstraße flüchten. Zwei Damen seien aus Richtung "Hoher Esch" auf sie zugekommen und könnten womöglich diese Situation gesehen haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 melden.

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim