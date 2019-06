Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190601-1: Dealer festgenommen - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Beamten stellten nach einem Hinweis knapp ein Kilo Amphetamin in einer Wohnung sicher.

Polizeibeamte suchten am Mittwoch (29. Mai) um 16:00 Uhr eine Wohnung in der Straße "Ausleger" auf. Dort sollten aktuell Betäubungsmittel konsumiert werden. Die Beamten trafen auf einen berauschten 33-jährigen Mann, der ihnen auf Nachfrage bereitwillig etwas Amphetamin aushändigte. Die Beamten fanden in der Wohnung weiteres Amphetamin und Bargeld, das aus Drogenverkäufen stammte und eine Liste mit bereits verkauften Betäubungsmitteln. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln ein. (bm)

