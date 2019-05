Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190531-3: Einsätze der Polizei rund um Vatertag 2019 - Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Insgesamt hat die Polizei Rhein-Erft-Kreis weniger Einsätze als im Vorjahr zu verzeichnen. Im letzten Jahr musste die Polizei am Vatertag (10. Mai 2018) insgesamt 240 Einsätze wahrnehmen. In diesem Jahr (30. Mai) waren es 193 Einsätze. Die Einsätze erstreckten sich über diverse Straftaten und Verkehrsunfälle.

In Erftstadt-Gymnich fiel um 16:55 Uhr einem Zeugen an einer Absperrung ein Autofahrer auf, da dieser mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein soll. Bei einem Wendemanöver sei er mehrfach fast gegen eine Mauer gefahren. Der Zeuge informierte die Polizei, die den 30-jährigen Autofahrer aus Köln auf der Landesstraße (L) 495 an der Anschlussstelle Gymnich antrafen und anhielten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von 1,56 Promille. Die Beamten nahmen den Kölner mit zu einer Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

Ebenfalls in Erftstadt meldeten Zeugen um 17:30 Uhr ein stehendes Auto auf der Bundesstraße (B) 265 zwischen Erp und Lechenich. Als die Polizeibeamten anhielten und ausstiegen, versuchte der 55-jährige Autofahrer anzufahren, hielt aber nach einem Meter wieder an. Bei ihm nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,42 Promille. Ein Arzt entnahm dem Erftstädter eine Blutprobe und die Polizisten stellten seinen Führerschein sicher.

In Brühl fuhr gegen 22:00 Uhr ein 51-jähriger Rollerfahrer aus Frechen auf der Euskirchener Straße in Richtung Römerstraße. Auf der Gefällstrecke in Höhe der Hausnummer 10 verlor er die Kontrolle über sein Kleinkraftrad und stürzte. Der Roller rutschte weiter in ein parkendes Auto. Dabei erlitt der Frechener leichte Verletzungen, die durch das Team eines Rettungswagens vor Ort versorgt wurden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Polizisten bemerkten Alkoholgeruch bei dem Verletzten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Ein Arzt entnahm ihm auf einer Polizeiwache eine Blutprobe. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher.

In Kerpen sind zwei Männer (beide 33 und aus Kerpen) um 22:45 Uhr auf dem Geh-/ und Radweg der B 477 in Sindorf mit ihren Rädern unterwegs gewesen. Einer der beiden Radfahrer stürzte und verletzte sich dabei schwer. Sein Fahrrad blieb ohne Schaden. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Beide Männer standen unter Alkoholeinfluss (beide 1,86 Promille nach einem Atemalkoholtest). Aufgrund des Verdachtes des Fahrens unter Alkoholeinwirkung entnahm ein Arzt beiden eine Blutprobe.

Zudem kam es in Erftstadt-Liblar zu einer Auseinandersetzung, über die wir in einer gesonderten Pressemitteilung (190531-4: Aggressiver Täter festgenommen- Erftstadt) berichten. In allen Fällen leiteten die Beamten Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an. (wp)

