Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190530-2: Radfahrer stieß mit Auto zusammen- Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 32 Jahre alter Radfahrer hat sich am Mittwoch (29. Mai) um 12:40 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Frechener Straße verletzt.

Ein 75-jähriger Autofahrer aus Hürth befuhr die Frechener Straße in Richtung Hürth. Nach Zeugenaussagen fuhr der Radfahrer, ohne auf den Verkehr zu achten, in Höhe des Feldweges "Im Kreuel" auf die Fahrbahn. Dabei missachtete er ein für ihn geltendes "Stopp"-Schild. Der Autofahrer konnte den Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Radfahrer nicht mehr verhindern, so dass es zu einer Kollision kam. Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen, war aber die ganze Zeit ansprechbar. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (wp)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell