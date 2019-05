Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190530-1: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei Fahrzeuge kollidierten im morgendlichen Frühverkehr an der beampelten Kreuzung Kölner Straße / Bonnstraße.

Um 07:15 Uhr befuhr eine 61-jährige Frau am Mittwochmorgen (29. Mai) die Bonnstraße von Hürth in Richtung Pulheim. An der Kreuzung Kölner Straße stieß sie mit einem von rechts kommenden Transporter, der in die Frechener Innenstadt unterwegs war, zusammen. Nach ihren Angaben fuhr sie bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich ein. Das bestätigten mehrere Zeugen. Die 61-Jährige und der Beifahrer des Transporters (39) erlitten leichte Verletzungen. Die Fahrzeuge wurden aufgrund des hohen Sachschadens abgeschleppt. Die Unfallstelle selbst brauchte nicht abgesperrt zu werden. Die Berufspendler konnten die Kreuzung während der Unfallaufnahme weiter befahren. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell