Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190529-3: Möbelbrand im Dachgeschoss - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei Sanierungsarbeiten in einem Dachgeschoss geriet ein Möbelstück in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der Brandraum und die Nebenräume sind durch Verrußung derzeit unbewohnbar.

Am Mittwoch (29. Mai) brannte um 00:15 Uhr im Dachgeschoss eines Gebäudes in der Straße "Im Neuen Garten" ein Möbelstück. In der Folge wurden die Nebenräume stark verrußt. Gebäudeschaden entstand offenbar nicht. Zur Bestimmung der Brandursache übernahm das Kriminalkommissariat 11 die weiteren Ermittlungen. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell