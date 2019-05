Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190529-2: Festnahme nach Einbruchdiebstahl in Schulzentrum - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der Hausmeister bemerkte nach dem Ende einer Veranstaltung einen aktivierten Bewegungsmelder und ging der Sache nach. Dabei traf er auf zwei Einbrecher.

Nach einer Schulkonferenz schloss der Hausmeister des Schulzentrums in der Bruchhöhe in Sindorf die Türen ab und schaltete die Beleuchtung aus. Ein Bewegungsmelder eines Nebengebäudes wurde aktiviert. Der Hausmeister ging dem nach und traf in dem Gebäude auf zwei Männer, die flüchteten, als sie ihn sahen. Dabei warfen sie Diebesgut weg und liefen durch eine Notausgangstür davon. Mit Hilfe zweier Zeugen gelang es einen der beiden Täter bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Gegen den polizeibekannten, 30-jährigen Mann aus Köln leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein. (bm)

