Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190528-2: Rennradfahrer schwer verletzt - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 42-jähriger Mann ist von der Straße auf einen Gehweg gefahren und kopfüber gestürzt.

Ein Zeuge sah am Montag (27. Mai) um 16:25 Uhr einen Rennradfahrer, der seinen Angaben zufolge mit hohem Tempo auf der Ahestraße in Richtung "Am Wildwechsel" unterwegs war. In Höhe der Hausnummer 20 beabsichtige er auf einen Fußgängerweg zu wechseln, bremste ab und kam zu Fall. Dabei erlitt der 42-Jährige schwere Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Am Rad entstand leichter Sachschaden. Das Fahrrad wurde an die in Bergheim wohnenden Eltern des Verletzten übergeben.

Der Fahrradfahrer trug keine entsprechend der Pedale vorgesehenen Schuhe und keinen Fahrradhelm. Durch den Sturz zog sich der 42-Jährige Kopfverletzungen zu, die wahrscheinlich beim Tragen eine Helmes verhindert worden wären. Die Polizei rät allen Fahrradfahrer - ob jung oder alt - einen Fahrradhelm zu tragen. (bm)

