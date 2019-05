Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190529-1: Einbrecherinnen im Haus - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Ehepaar sah bei der Rückkehr zwei unbekannte Frauen auf ihrem Grundstück.

Ein Ehepaar verließ am Dienstag (28. Mai) zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr ihr freistehendes Haus im Knospenweg in Ahe. Bei der Rückkehr kamen ihren Angaben zufolge zwei Frauen vom Grundstück und gingen in unbekannte Richtung davon. Im Haus bemerkten die Bewohner eine gewaltsam geöffnete Terrassentür und die durchwühlten Schränke. Sie informierten die Polizei. Nach Angaben des Geschädigten waren der Gartenzugang und die Terrassentür verschlossen.

Eine der tatverdächtigen Frauen ist circa 40 bis 50 Jahre alt, groß, korpulent und hatte schwarze Haare. Ihre Begleiterin ist etwa 25 Jahre alt.

Die Polizei rät: Vergewissern Sie sich immer vor dem Verlassen des Hauses, ob Fenster und Türen nicht nur geschlossen, sondern auch verschlossen sind. Außerdem bietet die Polizei regelmäßig Beratungstermine zur Verhinderung von Einbruchdiebstählen an. Informationen hierzu finden Sie im Internet unter: https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer-1 (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell