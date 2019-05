Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190531-2: Durchsuchungserfolg - Brühl/Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Beamte des Kriminalkommissariates 13 durchsuchten nach einem Hinweis sechs Objekte.

Nach einem Hinweis durchsuchten Polizisten am Mittwoch (29. Mai) in Brühl und in Hürth sechs Objekte. Dabei fanden sie eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel und drei scharfe Schusswaffen, die sichergestellt wurden. Zu Festnahmen kam es nicht. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (bm)

