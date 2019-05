Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Verdächtige Männer wollen Kabelanschluss kontrollieren

Freiburg (ots)

Zwei Männer haben am Samstagmittag in Bad Säckingen den Kabelanschluss einer Wohnung kontrolliert. Da dem Wohnungsbesitzer dies seltsam vorkam, verständigte er die Polizei darüber. Gegen 14:15 Uhr waren die Zwei an der Wohnung in der Neßlerstraße erschienen und hatten angegeben, den Kabelanschuss zu überprüfen. Da sie sich weder auswiesen, noch Arbeitskleidung trugen, noch ein Firmenfahrzeug zu erkennen war, wurde die Polizei nachträglich über den Vorfall unterrichtet. Eine nähere Beschreibung der Männer liegt nicht vor. Da ihre Berechtigung derzeit zweifelhaft ist, bittet das Polizeirevier Bad Säckingen um weitere Hinweise (Tel. 07761 943-0).

