POL-GM: 110919-998: Kellereinbrüche - Festnahme auf frischer Tat

Radevormwald (ots) - Mehrere Kellerräume sind in der Nacht von Sonntag auf Montag (10. September) in zwei Mehrfamilienhäuern in der Straße "Im Springel" aufgebrochen worden. Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zugang zu den Kellerräumen. Sie öffneten die Vorhängeschlösser zu mehreren Kellerräumen und entwendeten diverse Haushaltsgegenstände wie Lampen, Lautsprecher und Werkzeuge. Eine Nacht später, am Dienstag (11. September) wurde ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Kreuzstraße nachts um 2:10 Uhr durch Klopfgeräusche wach. Der Zeuge vermutete zunächst, dass seine Nachbarin Hilfe brauchte und ging zu ihr. Die Geräusche kamen jedoch nicht aus ihrer Wohnung sondern aus dem Keller. Zusammen gingen die beiden in den Keller um nach der Ursache der Geräusche zu schauen. Im Keller trafen sie auf eine männliche Person, die sofort die Flucht ergriff. Der Zeuge lief hinterher und sah, dass der Eindringling zu einem Mofa lief und damit flüchten wollte. Dem Zeugen gelang es die Person festzuhalten bis die Polizei vor Ort eintraf. Bei dem Festgenommenen handelte es sich um einen 28-jährigen Radevormwalder. Wie sich herausstellte hatte er in seinem Rucksack Diebesgut, welches aus dem Keller des Zeugen stammte. Der 28-Jährige blickt nun einem Strafverfahren entgegen. Ob es einen Zusammenhang mit anderen Kellereinbrüchen gibt, wird derzeit geprüft.

