POL-GM: 100918-997: Unfallfahrzeug gesucht

Wipperfürth (ots) - In Wipperfürth-Kreuzberg ist am Freitagmorgen (7. September) ein Auto in einen Metallzaun gefahren und hat diesen erheblich beschädigt - der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Vermutlich hat sich der Unfall gegen 00.30 Uhr zugetragen, da ein Anwohner zu diesem Zeitpunkt von einem lauten Geräusch geweckt wurde, welches er aber nicht zuordnen konnte. Am Morgen fand er dann nicht weit entfernt in der Straße "Zur Grube" eine Unfallstelle vor. Hier war offenbar ein PKW mit hoher Geschwindigkeit in einen Metallzaun gekracht und hatte diesen auf eine Länge von etwa 15 Metern erheblich beschädigt. Von dem Auto blieben Bruchstücke einer graulackierten Stoßstange, die Hupe sowie Glas- und Kunststoffsplitter zurück. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

