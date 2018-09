POL-GM: 100918-994: Kradfahrer bei Sturz verletzt

Radevormwald (ots) - Bei einem Bremsmanöver hat am Sonntag (9. September) ein Motorradfahrer auf der Erlenbacher Straße die Kontrolle über seine Maschine verloren - er stürzte und verletzte sich dabei schwer. Der 66-Jährige aus Gevelsberg war gegen 12.50 Uhr auf der Erlenbacher Straße in Richtung der Bevertalsperre gefahren. Als er eingangs einer Linkskurve scharf abbremste, verlor er die Kontrolle über das Motorrad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte auf dem angrenzenden Grünstreifen. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu, die eine stationäre Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich machten. Das beschädigte Motorrad musste abgeschleppt werden.

