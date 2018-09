POL-GM: Einbruch in Tankstelle - Zeuge überrascht Einbrecher

Morsbach (ots) - Auf frischer Tat hat ein Zeuge am Sonntag (9.September) Einbrecher erwischt, die dabei waren, in ein Tankstellengebäude in der Wissener Straße in Morsbach-Heide einzusteigen.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Täter zunächst mit einer Hantelscheibe die Eingangstür der Tankstelle einzuschlagen. Die Tür hielt dem Angriff jedoch stand. Daraufhin schlugen die Täter eine Scheibe neben der Eingangstür ein. In diesem Moment, um 1:50 Uhr, fuhr der Zeuge mit seinem Wagen auf das Tankstellenglände. Er erfasste die Situation sofort, als er nach eigenen Angaben drei maskierte Täter sah, die auf die Scheibe der Tankstelle enschlugen. Als er sich mit seinem Wagen dem Trio näherte, warfen diese eine "Shisha", die sie zuvor in der Tankstelle gestohlen hatten, auf den Wagen des Zeugen. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Hardtweg, stiegen dort in ihr Fahrzeug und fuhren in unbekannte Richtung.Ob die Täter noch weitere Beute machten, steht derzeit noch nocht fest.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an die Kriminalpolizei unter 02261 81990.

