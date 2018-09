POL-GM: 100918-993: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Wiehl (ots) - Zwei Autofahrer mussten am Sonntagabend (9. September) nach einem Verkehrsunfall in Oberbantenberg mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 22.55 Uhr hatte ein 18-jähriger Gummersbacher von der Heinrich-Stender-Straße aus nach links auf die Oberbantenberger Straße abbiegen wollen. Im Kreuzungsbereich stieß er mit dem Wagen eines 19-Jährigen aus Much zusammen, der aus Richtung Hunstig kam. Die beiden jungen Männer erlitten jeweils so schwere Verletzungen, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt.

