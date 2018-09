POL-GM: 100918-995: Steinewerfer gesucht

Hückeswagen (ots) - Auf dem Geh- und Radweg der ehemaligen Bahntrasse haben Jugendliche am Sonntagabend (9. September) mit Steinen nach einem 74-jährigen Handbikefahrer geworfen. Der Mann aus Lindlar gab bei der Anzeigenerstattung auf der Polizeiwache in Wipperfürth an, dass er gegen 18.40 Uhr in Richtung Hückeswagen-Zentrum gefahren sei. Etwa in Höhe der Fa. Klingelnberg haben dann zwei oder drei Jugendliche mit Schottersteinen nach ihm geworfen, welche ihn aber knapp verfehlt hätten. Eine weitere Beschreibung der auf ein Alter von etwa 15 - 16 Jahren geschätzten Jugendlichen war dem Mann nicht möglich. Zeugen werden gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

