POL-VIE: Viersen-Dülken: Gruppenberatung zum Einbruchschutz am Mittwoch

Viersen-Dülken (ots) - Am kommenden Mittwoch informieren die technischen Berater der Kriminalprävention in Dülken, wie Sie als Wohnungs- oder Hauseigentümer ihre vier Wände besser vor Einbrecher schützen können. Los geht es um 18.00 Uhr in den Räumen der Kriminalprävention - Mühlenberg 7, 41751 Viersen-Dülken. Im Oktober gibt es gleich zwei Beratungstermine: Am 24. und am 31. Oktober. Jeweils um 1800 Uhr in Dülken. Der Beratungstermin am 10. Oktober entfällt. Anmeldung zu allen Veranstaltungen bitte über die Rufnummer 02162/377-1700. /wg (1258)

