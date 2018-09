POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Autofahrer schlägt Jugendliche an Bushaltestelle - Korrekturmeldung

Willich-Schiefbahn (ots) - In der Meldung Nr. 1248 wurde irrtümlicherweise berichtet, dass sich der Vorfall am Freitag ereignet habe. Tatsächlich kam es am Donnerstag, 06.09.2018 zu der Gefährdung an der Bushaltestelle Ulmenstraße. Der Fahrer des Sportwagens wurde bereits ermittelt. Dabei handelt es sich um einen 39-jährigen Willicher. Die weiteren Ermittlungen dauern an. /wg (1256)

