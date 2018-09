POL-VIE: Versuchter Einbruch in Reihenhaus

Willich-Neersen (ots) - Vermutlich am Samstagmorgen, d.08.09. gegen 02,00 Uhr, versuchten Unbekannte, in ein Reihenendhaus an der Virmondstraße in Neersen einzubrechen. Die Hausbewohnerin hatte verdächtige Geräusche gehört, diesen aber keine weitere Bedeutung zugemessen. Am heutigen Sonntag stellte sie dann zwei Hebelspuren im Rahmen der Hauseingangstüre fest ; ins Haus gelangt war niemand. Hnweise bitte an die Polizei Viersen unter 02162-377/0. / kj (1254) 034446-18/1

