POL-VIE: Brand auf einem Bauernhof

Nettetal-Hinsbeck (ots) - Hoher Sachschaden aber zum Glück keine Verletzten bei einem Brand auf einem Bauernhof.

Aus bisher unbekannter Ursache brach am 08.09.2018 gegen 20:35 Uhr an der Straße Glabbach in einer Feldscheune ein Brand aus. In der Scheune wurden Heu- und Strohballen gelagert. Die Feuerwehr konnte das Feuer nur noch kontrolliert abbrennen lassen, sodass die Löscharbeiten bis zur Mittagszeit des 09.09.2018 andauerten. Erste Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben noch keinen Hinweis auf die Brandursache, von einer Straftat wird aber aktuell nicht ausgegangen. Der Schachschaden dürfte über 100.000,- EURO liegen, verletzt wurde zum Glück niemand./ mikö (1252)

