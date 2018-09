POL-VIE: Einbrecher fliehen nach Einbruchsversuch

Schwalmtal-Waldniel (ots) - Am 08.09.2018 um 04:05 Uhr, versuchten drei unbekannte Einbrecher, in ein Einfamilienhaus auf der Ungerather Str. einzudringen. Sie wurden von den Hausbewohnern überrascht und vertrieben. Die drei dunkel gekleideten Tatverdächtigen (einer mit Schirmmütze) flüchteten mit einem Sportwagen, vermutlich Porsche, in Richtung Waldniel. Mögliche Hinweise auf tatverdächtige Personen erbittet die Kripo über die Nummer 02162/377-0.

