POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Niederkrüchten-Elmpt (ots) - Unbekannte stahlen neben Bargeld auch Kleidung und eine Flasche Sekt.

Unbekannte hebelten in der Nacht zum 08.09.2018 zwischen 00:00 h und 07:45 Uhr ein Terrassenfenster eines Einfamilienhauses an der Straße Krummer Weg auf und stahlen neben mehreren hundert Euro Bargeld auch eine Jacke, eine Sonnenbrille und eine Flasche Sekt. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat 2 unter 0262 - 377-0 erbeten./mikö (1250)

