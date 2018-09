POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: Nach Angriff mit Glasscherbe: Tatverdächtiger geht in U-Haft

Niederkrüchten-Elmpt (ots) - In den frühen Morgenstunden des 05.09.2018 kam es gegen 01.00 Uhr zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung in der Asylunterkunft auf der Roermonder Straße. Vier Bewohner aus verschiedenen Herkunftsländern waren in Streit geraten. Im Verlauf des Streites trat einer der Streitenden die Verglasung einer Haustüre ein. Hierbei verletzte er sich. Mit einer der Scherben versuchte er anschließend, einen Kontrahenten erheblich zu verletzten. Das konnte von Sicherheitskräften unterbunden werden. Polizeikräfte nahmen den 20-jährigen Tatverdächtigen fest. Am gestrigen Donnerstag wurde der 20-jährige einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. /wg (1247)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell