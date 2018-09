POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Autofahrer schlägt Jugendliche an Bushaltestelle - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Willich-Schiefbahn (ots) - Am Freitag, gegen 16.00 Uhr, wartete eine Gruppen von Schülern auf den Bus an der Haltestelle der Ulmenstraße. Um zu sehen, wann der Bus kommt, stand zumindest ein Kind nahe der Fahrbahn. Der Fahrer eines grauen Sportwagens war offenbar so erbost darüber, dass die Kinder so nah an der Straße standen, dass er seinen Wagen wendete und sogar in die Gruppe hinein fuhr, so dass die Jugendlichen zur Seite springen mussten. Verletzt wurde niemand. Weiter kam es zwischen dem Fahrer und einigen Jugendlichen zu einem verbalen Streit und schließlich zu einer Schlägerei. Die Ermittler des Verkehrskommissariates in Viersen haben die Ermittlungen unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen und bitten Zeugen und betroffene Jugendlichen/Kinder, sich über die zentrale Rufnummer 02162/377-0 bei der Polizei zu melden. /wg (1248)

