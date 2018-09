POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Autodiebe stehlen Opel Zafira

Nettetal-Kaldenkirchen (ots) - In der Zeit zwischen Sonntag, 14.00 Uhr und Montag, 07.00 Uhr, stahlen Unbekannte von der Buschstraße in Kaldenkirchen einen grauen Opel Zafira mit VIE-Kennzeichen. Das Auto stand auf einem Parkplatz neben einer Gaststätte. Hinweise auf tatverdächtige Personen oder auf den Verbleib des Fahrzeuges bitte an die Kriminalpolizei unter der Nummer 02162-377-0. /wg (1257)

