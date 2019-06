Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190601-2: Einbruch in Kindertagesstätte - Wesseling

Die Täter wurden bei der Tatausführung gesehen, flüchteten und hinterließen Werkzeug.

Am Donnerstag (30. Mai) hörte ein Zeuge um 02:10 Uhr ein lautes Glasklirren am städtischen Kindergarten in der Straße "Im Blauen Garn". Im Anschluss daran sah der Zeuge zwei Personen, die in Richtung Aachener Straße davonliefen. Polizeibeamte suchten das Areal ab und durchsuchten das Gebäude. Offenbar sind die Täter nicht ins Gebäudeinnere gelangt. An einem beschädigten Fenster lag ein Brecheisen und im Gebäude ein Stein. Die Täter hinterließen vermutlich auch einen Motorroller, der als gestohlen gemeldet war. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Weitere Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 02233 52-0 zu melden. (bm)

