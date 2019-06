Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Wohnhausbrand- Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (01.06.2019 gegen 02:40 Uhr) wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Wohnhausbrand nach Bergheim- Hüchelhoven in die Nikolaus-Adams-Straße gerufen. Eine Nachbarin war durch Scheibenklirren wach geworden und hatte die Feuerwehr alarmiert. Mit Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand ein Einfamilienhaus bereits lichterloh in Flammen. Bei dem Gebäude handelt es sich um einen Altbau, der seit mehreren Jahren leersteht. Mit Beendigung der Löscharbeiten wurde festgestellt, dass das Haus komplett zerstört und nicht mehr bewohnbar ist. Verletzt wurde bei dem Einsatz glücklicherweise niemand. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei wird die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen. Hierzu kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts gesagt werden.(PW)

