POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Straßenrennen, Einbrüche, Körperverletzungen, Unfälle und Sachbeschädigungen

Aalen (ots) - Schorndorf/Lorch: Straßenrennen

Gegen 16.30 Uhr am Montagnachmittag befuhren zwei BMW-Fahrer die B 29 in Fahrtrichtung Aalen. Etwa nach dem Sünchentunnel fuhren sie nebeneinander, verlangsamten ihre Geschwindigkeit und bremsten hierdurch den Verkehr ab. Danach beschleunigten sie ihre Fahrzeuge stark und fuhren mit stark überhöhter Geschwindigkeit bis zur Anschlussstelle Lorch-Weitmars, wo sie die B 29 wieder verließen. Die Kennzeichen der beiden BMW sind bekannt, die Ermittlungen zu den Fahrern dauern an. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die ausgebremst wurden, das augenscheinliche Rennen der beiden beobachtet haben oder durch das Verhalten gar gefährdet wurden, sich unter Tel.: 07171/3580 zu melden.

Winterbach: Auffahrunfall

Am Dienstagmorgen kam es in der Engelberger Straße zu einem Auffahrunfall. Ein 19-jähriger Mazda-Fahrer fuhr gegen 7.30 Uhr auf eine 54 Jahre alte Fiat-Fahrerin auf, nachdem diese vor einem Fußgängerüberweg angehalten hatte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro.

Urbach: Gaststätteneinbruch

In der Hauptstraße wurde am Dienstag gegen 00.45 Uhr in eine Gaststätte eingebrochen. Auf der Gebäuderückseite hatten die Täter eine Scheibe eingeworfen und sind über das aufgebrochene Fenster eingestiegen. Am Tresen wurden Schränke und Behältnisse durchsucht. Ob die Diebe Geld oder Wertgegenstände erbeuteten, ist noch nicht bekannt.Wem in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind oder wer sonstige Hinweise geben kann, die zur Tataufklärung beitragen könnten, sollte sich bitte mit der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 in Verbindung setzen.

Fellbach: Unfallflucht

2000 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Unfallverursacher, der in der Bühlstraße auf einem Kundenparkplatz eines Warenhauses gegen einen geparkten BWM gefahren ist und anschließend flüchtete. Wer Hinweise zum Unfall geben kann, der Unfall im Zeitraum von letzten Donnerstag (8.11.19) bis Dienstag ereignete, sollte sich bitte bei der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 melden.

Fellbach-Oeffingen: Einbrecher geflüchtet

Vermutlich wurde ein Einbrecher bei seinem Vorhaben gestört, der am Dienstag kurz nach Mitternacht in der Ludwigsburger Straße in ein Wohnhaus einbrechen wollte und unverrichteter Dinge flüchtete. Am Gebäude wurden bereits in der Nacht entsprechende Einbruchsspuren an einer Eingangstüre bemerkt. Anwohner oder Passanten, die zur Tatzeit Wahrnehmungen machten, die in Tatzusammenhang stehen und zur Aufklärung des Vorfalls beitragen könnten, sollten sich bitte bei der Polizei in Schmiden unter Tel. 0711/9519130 melden.

Winnenden: Fenster von Firmengebäude beschädigt

Am Dienstagvormittag wurde festgestellt, dass in der Mühltorstraße ein Fenster von einem Firmengebäude durch einen unbekannten Täter eingeschlagen wurde. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Winnenden, Tel. 07195/6940.

Leutenbach: Unfall wegen zu hoher Geschwindigkeit

Am Dienstagvormittag geriet ein 69 Jahre alter Ford-Fahrer auf der B14 Höhe Ausfahrt Leutenbach in Fahrtrichtung Stuttgart aufgrund zu hoher Geschwindigkeit ins Schleudern und kollidierte anschließend mit der Mittelschutzplanke. Durch den Unfall entstand gegen 11.30 Uhr am Ford wirtschaftlicher Totalschaden in noch unbekannter Höhe.

Winnenden: Streitigkeiten mit Körperverletzungen

Mehrere Streifenbesatzungen rückten am Montagnachmittag gegen 14.45 Uhr zum Asylbewerberwohnheim in der Friedrich-Jakob-Heim-Straße aus. Dort gerieten zwei 24 und 29 Jahre alte Frauen in Streit und verletzten sich im Rahmen desselben gegenseitig leicht. Die 29-Jährige verletzte zudem eine 30 Jahre alte Frau leicht, die bei der 24-jährigen zu Besuch war. Der Hintergrund der Nachbarschaftsstreitigkeiten konnte bislang nicht genauer geklärt werden.

Fellbach: Unfall im Kappelbergtunnel

Ein Unfall im Kappelbergtunnel sorgte am Dienstagvormittag für zusätzliche Behinderungen im Berufsverkehr. Ein 25-Jähriger befuhr gegen 8.45 Uhr mit seinem Opel den linken Fahrstreifen der B29 und fuhr dabei auf den Kia einer 49-Jährigen auf. Der Opel musste anschließend abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von rund 3000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung des Opels war der Tunnel bist kurz nach 10 Uhr gesperrt.

Remshalden: Wohnmobil beschmiert

Ein unbekannter Täter besprühte mit schwarzer Sprühfarbe zwischen Montagmorgen und Dienstagmorgen ein in der Günther-Irmscher-Straße abgestelltes Wohnmobil mit einem obszönen Schriftzug und einem Symbol. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeiposten Remshalden, Tel. 07151/72463.

