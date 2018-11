POL-AA: Ostalbkreis: Bienenstöcke entwendet - Sachbeschädigung - Unfälle

Ostalbkreis (ots) - Unterkochen: Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Am Montagmorgen gegen 07:15 Uhr wurde festgestellt, dass ein Altkleidercontainer in der Heidenheimer Straße durch Farbschmierereien beschädigt wurde. Mit schwarzer und blauer Farbe wurden verschiedene Buchstaben aufgesprüht. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 250 Euro.

Aalen: Parkenden PKW beschädigt

Am Montag zwischen 07:30 Uhr und 13 Uhr wurde ein PKW Mercedes-Benz, der in der Parkstraße vor der dortigen Kletterhalle abgestellt war, beschädigt. Der Unfallverursacher, der den Mercedes vermutlich streifte, entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Lauchheim: Reh erfasst - 3000 Euro Schaden

Am Dienstag um 7 Uhr erfasste eine 21-Jährige mit ihrem PKW Opel ein Reh, welches die L1076 zwischen Hülen und Waldhausen queren wollte. Das Tier wurde bei dem Unfall tödlich verletzt.

Aalen: Parkenden PKW gestreift

Ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro entstand am Dienstag um 06:25 Uhr bei einem Unfall in der Heißenbergstraße. Ein 19-jähriger Lenker eines PKW VW wollte an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW Mercedes-Benz vorbeifahren. Nachdem ein Fahrzeug entgegenkam konnte der VW-Fahrer infolge nicht angepasster Geschwindigkeit, auf der teilweise mit Laub bedeckten nassen Fahrbahn, nicht mehr rechtzeitig anhalten und streifte danach den geparkten Mercedes.

Bopfingen: Unfall beim Einfahren auf die Straße

Am Dienstag um kurz vor 9 Uhr wollte eine 59-jährige Audi-Fahrerin von einem Kundenparkplatz auf die Neu Nördlinger Straße einfahren. Hierbei übersah sie einen PKW Ford einer 48-jährigen Lenkerin und stieß mit deren Fahrzeug zusammen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Bienenstöcke entwendet

Am Montagmittag um 16 Uhr wurde festgestellt, dass im Laufe der vergangenen Woche im Bereich Költhalden insgesamt zwei blaue Holzbienenstöcke samt Bienenvölker der Arten Buckfast und Carnica entwendet wurden. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise auf den Diebstahl bzw. auf den Verbleib der Bienenstöcke nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

