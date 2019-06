Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190603-4: Einbrecher überrascht - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine 30-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses sah und hörte Unbekannte in ihrer Küche.

Am Samstag (01. Juni) sah eine 30-Jährige um 03:00 Uhr in ihrer gemeinsamen Wohnung in der Breslauer Straße das Licht eines Handys in ihrer Küche. In der Annahme, ihr Mann sei dort, rief sie nach ihm und erhielt keine Antwort. In der Küche sah sie zwei Unbekannte, wovon einer sofort durch das geöffnete Küchenfenster auf die Straße floh und ihm der andere folgte.

Die jungen Männer waren etwa 20 Jahre alt und von schmaler Statur. Beide waren circa 180 Zentimeter groß und trugen Kapuzenpullover und vermutlich Jogginghosen. Entwendet haben die Einbrecher ersten Einschätzungen zufolge nichts.

Zeugenhinweise bitte telefonisch über 02233 52-0.

Die 30-jährige gab während der Anzeigenaufnahme an, dass sie das Küchenfenster zum Lüften in Kippstellung geöffnet hatte. Auf diesem Wege verschafften sich die beiden Eindringlinge Zutritt zur Wohnung. Die Polizei rät davon ab, einfach zu erreichende Fenster (wie im genannten Fall) oder gar Terrassentüren über Nacht zum Lüften offenstehen zu lassen. Damit laden Sie die Einbrecher regelrecht ein. (bm)

