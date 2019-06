POL-REK: 190603-6: Kradfahrer verletzte sich schwer- Erftstadt

Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 72-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntag (02. Juni) um 19:00 Uhr beim Abbiegen von der Autobahn auf die Bundesstraße (B) 265 gestürzt.

Der Motorradfahrer bog von der Autobahn aus Richtung Koblenz auf die B 265 in Richtung Lechenich ab. Dabei rutschte er gegen die Leitplanke. Das Motorrad fiel auf den 72-jährigen Mann aus Nörvenich. Er erlitt schwere Verletzungen. Zeugen hielten an und kümmerten sich um den Verletzten. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Fahrer kann sich derzeit an den Unfall nicht erinnern. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an. (wp)

