Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190603-3: Fahrradfahrerin angefahren- Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Montag (03. Juni) um 10:40 Uhr ist ein Autofahrer (81) auf der Alten Bonnstraße gefahren. In Höhe einer Querungshilfe erfasste der alkoholisierte Fahrer eine Radfahrerin (75), die dadurch leichte Verletzungen erlitt.

Der 81-jährige Mann aus Brühl fuhr in Richtung Bornheim. In Höhe der Hausnummer 2c benutzte die Radfahrerin eine Querungshilfe über die Fahrbahn. Nach Zeugenaussagen hatte sie diese bereits zur Hälfte passiert, als der 81-Jährige sie mit seinem Auto erfasste. Die 75-jährige Bornheimerin stürzte und verletzte sich leicht. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 81-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,46 Promille. An den Fahrzeugen entstanden leichte Sachschäden. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. (wp)

