POL-HA: Unfallflucht - Motorradfahrer touchiert E-Bike-Fahrerin auf der Dahler Straße

Hagen (ots)

Am Dienstag, 23.04.2019, kam es zu einem Unfall auf der Dahler Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr dort gegen 20:30 Uhr eine 51-Jährige auf ihrem E-Bike in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Ribbertstraße überholte ein Motorradfahrer die Hagenerin. Dieser touchierte die Frau an der linken Seite, woraufhin sie stürzte und sich leicht verletzte. Der Motorradfahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Die hinzugerufenen Polizisten werteten die Unfallspuren vor Ort aus. Das Verkehrskommissariat sucht jetzt nach Hinweisen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Motorrad oder dessen Fahrer machen können, können sich unter der Telefonnummer 02331 986 2066 bei den Ermittlern melden.

