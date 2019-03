Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Einbruch in ein Einfamilienhaus am Zamelberg

Wetter (ots)

Am Freitag, den 15.03.2019 kam es in der Zeit zwischen 10 und 13 Uhr zu einem Einbruch in der Straße "Am Zamelberg". Hier hebelten der oder die unbekannten Einbrecher eine Terrassentür auf, durchsuchten das Haus, entwendeten Bargeld und verschwanden anschließend unerkannt.

