Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- 12-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstag, gegen 13:30 Uhr, stieß eine 12-jährige Sprockhövelerin auf der Mittelstraße, Höhe der Hausnummer 19, mit einem Linienbus zusammen, als sie die Fahrbahn überqueren wollte. Der 27-jährige Busfahrer bemerkte den Zusammenstoß nicht und setzte seine Fahrt in Richtung ZOB Haßlinghausen fort. Das Mädchen wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Busfahrer konnte später angetroffen werden.

