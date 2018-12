POL-EN: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Herdecke (ots) - Am Freitag, den 07.12.2018, gegen 13:15 Uhr, befuhr ein 79 jähriger Herdecker mit seinem BMW den Parkplatz des Mühlencenters. Beim Einparken übersah er eine 56 jährige Herdeckerin, welche ihren Einkauf in ihren VW UP lud. Die 56 jährige wurde leicht am Bein verletzt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell