POL-EN: Hattingen- Peugeot flüchtet nach Verkehrsunfall

Hattingen (ots) - Am Donnerstag, gegen 20:30 Uhr, fuhr ein 47-jähriger Mann aus Sprockhövel mit seinem Ford auf der Feldstraße in Richtung Holthauser Straße. Im Bereich einer Engstelle kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr. Der rechte Außenspiegel des Ford stieß hierbei gegen den rechten Außenspiegel eines entgegenkommenden Peugeot. Da der Peugeot-Fahrer seine Fahrt fortsetzte, ohne sich um den Schaden zu kümmern, wendete der Ford-Fahrer und fuhr seinem Unfallgegner hinterher. An der nächsten Kreuzung stieg er aus und wollte den Fahrer zur Rede stellen. Dieser sagte, dass er verschwinden solle und fuhr an. Der 47-Jährige wurde kurze Zeit neben dem Fahrzeug mitgeschliffen, bis dieses wieder zum Stillstand kam. Der Sprockhöveler stellte sich diesmal vor den Pkw. Der Peugeot Fahrer fuhr an dem Mann vorbei und fuhr rasant in Richtung Martin-Luther-Straße weiter. Der 47-Jährige wurde bei dem Vorfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen gegen den flüchtigen Autofahrer laufen.

