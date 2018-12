POL-EN: Schwelm-Beifahrer verhindert Schlimmeres

Schwelm (ots) - Am Donnerstagmorgen fuhr ein 50-jähriger Mann aus Rheinland Pfalz mit seinem VW Passat auf der Berliner Straße in Richtung Ennepetal. Aus bislang nicht geklärten Gründen verlor er in Höhe einer Tankstelle die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von seinem Fahrstreifen ab. Er stieß mit dem BMW X-Drive eines 46-jährigen Kölners zusammen, der sich neben ihm auf dem linken Fahrstreifen befand. Der 30-jährige Beifahrer in dem Passat bemerkte, dass der 50-Jährige vermutlich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage war, das Fahrzeug zu führen und lenkte den Pkw durch den Gegenverkehr auf das Gelände einer Firma. Der Fahrer des Passats wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.Der Fahrer des BMW verletzte sich ebenfalls leicht, eine sofortige Behandlung benötigte er aber nicht.

