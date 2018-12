POL-EN: Schwelm- Schwelmerin von Trickdieb bestohlen

Schwelm (ots) - Am Donnerstag wurde eine 75-jährige Schwelmerin in der Drosselstraße am Eingang ihrer Wohnanschrift von einem unbekannten Mann angesprochen. Trotz mehrfacher Versuche der Dame, dem Mann zu zeigen, dass sie sich nicht mit ihm unterhalten wolle, ließ sich der Mann nicht abschütteln. Er folgte ihr bis zur Wohnungstür. Als die ältere Dame die Wohnungstür öffnete, drängte sich der Mann an ihr vorbei und betrat die Wohnung. Der Dame war es aufgrund ihres körperlichen Zustandes nicht möglich, dem Mann so schnell zu folgen. Nachdem der Mann sich einige Zeit in den Räumen der Wohnung aufgehalten hat, versuchte er der Wohnungsinhaberin noch eine mitgebrachte Lederjacke zu verkaufen. Erst als die Frau noch einmal ausdrücklich verlangte, dass er die Wohnung verlassen solle, kam er dem nach und verließ fluchtartig die Wohnung. Zeugen beobachteten, wie der Mann in einen dunklen Pkw mit DO- Kennzeichen einstieg, der vor der Wohnung wartete. Die Seniorin stellte fest, dass wertvoller Schmuck aus ihrem Schlafzimmer gestohlen wurde. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 50 bis 55 Jahre alt, 180cm groß und helle Hautfarbe. Er hatte schwarze Haare und trug eine dunkel blaue oder schwarze Steppjacke, die bis zu den Knien ging und dunkle Hose und Schuhe. Zudem habe der Mann eine kräftige, eher dickliche Statur gehabt. Der Mann habe darüber hinaus eine große schwarze Tasche bei sich getragen. Diese sei mit einer braunen Lederjacke gefüllt gewesen.

