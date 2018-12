POL-EN: Gevelsberg- Öffentlichkeitsfahndung- Wer kennt diese Frau?

1 weiterer Medieninhalt

Gevelsberg (ots) - Am 10.10.2018, zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr, wurde einer Frau von einer unbekannten Person die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Im Portemonnaie befand sich unter anderem die EC-Karte der Geschädigten. Im Anschluss versuchte die im Bild gezeigte Frau an einem Geldautomaten in der Sparkasse Gevelsberg 2500 Euro vom Konto der Geschädigten abzuheben. Wer kann Hinweise zu der abgebildeten Person geben?

