POL-EN: Herdecke- BMW in Tiefgarage aufgebockt und Räder gestohlen

Herdecke (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drangen Unbekannte in eine Tiefgarage an der Mühlenstraße ein. Hier bockten sie den BMW M4 eines Mieters auf Pflastersteinen auf und schraubten alle vier Reifen samt Felge ab. Die Täter konnten mit ihrer Beute unerkannt flüchten. Bei den Reifen handelt es sich um die Originalfelgen und Reifen des Fahrzeugtyps M4.

