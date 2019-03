Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- 16-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wetter (ots)

Eine 85-jährige Wetteranerin fuhr am Donnerstag, gegen 15:00 Uhr, mit ihrem VW Fox auf der Schwelmer Straße. Sie fuhr in den Kreisverkehr Grundschötteler Straße/Vogelsanger Straße und bog nach rechts auf die Vogelsanger Straße ab. Nach etwa 50 Metern kam die Fahrerin des Fox aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einer 16-jährigen Fußgängerin, die ihr am Fahrbahnrand zu Fuß entgegen kam. Die 16-jährige Wetteranerin wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes in den rechtsseitig neben der Fahrbahn befindlichen Straßengraben gestoßen. Sie erlitt schwere aber keine lebensgefährlichen Verletzungen. Die Unfallverursacherin setzt ihre Fahrt zunächst fort, ohne sich um das Unfallgeschehen und die Verletzte zu kümmern. Sie konnte später an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Zeugen kümmerten sich um die Fußgängerin und leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Die junge Wetteranerin musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Für die Landung des Hubschraubers wurde die Vogelsanger Straße komplett gesperrt. Gegen die Unfallverursacherin wird nun unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt, der Führerschein wurde vorerst sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell