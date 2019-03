Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- An drei Autos Spiegel abgetreten

Sprockhövel (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag beschädigte ein Unbekannter insgesamt drei Pkw, in dem er die Außenspiegel stark beschädigte. Betroffen waren ein in der Eickenstraße geparkter Opel Corsa und zwei in der Hauptstraße abgestellte Opel Corsa.

